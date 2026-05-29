Un incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria ha causato la perdita di angurie trasportate da un camion. Il carico si è sparso sulla carreggiata in direzione sud, rendendo la strada scivolosa e difficile da percorrere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Alcuni veicoli hanno attraversato le angurie, mentre altre persone si sono fermate per rubarne alcune. Non ci sono state segnalazioni di feriti.

Mattinata movimentata sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove un camion che trasportava angurie ha perso parte del carico lungo la carreggiata in direzione sud. L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Battipaglia: alcune casse si sono improvvisamente ribaltate, facendo finire decine di cocomeri sull’asfalto. La frutta si è sparsa lungo la strada, con molte angurie che si sono rotte all’impatto, invadendo la carreggiata con polpa e succo. La situazione ha provocato forti disagi alla circolazione, con traffico rallentato, lunghe code e automobilisti costretti a frenare per evitare gli ostacoli. Sul posto sono intervenuti gli addetti alla viabilità e i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza l’area e ripulire la strada, consentendo gradualmente il ritorno alla normalità del traffico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Autostrada sommersa dalle angurie dopo l'incidente. E c'è chi ne approfitta per rubarle

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Autostrada sommersa dalle angurie dopo l'incidente. E c'è chi ne approfitta per rubarle

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