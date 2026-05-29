Camion perde le angurie in autostrada traffico e code sulla A2 Salerno-Reggio per evitare i cocomeri
Un camion ha perso il carico di angurie sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, causando la dispersione dei frutti sulla carreggiata. Sul luogo si sono formate code e traffico intenso, mentre le forze dell’ordine hanno intervenuto per gestire la situazione e rimuovere i cocomeri. Non sono stati segnalati feriti, ma le operazioni di pulizia hanno rallentato il traffico sulla corsia interessata. Nessuna informazione è disponibile sulla durata delle attività di sgombero.
Incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio dove un camion ha perso il carico di angurie che si sono sparse in strada. La circolazione è poi tornata regolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026
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