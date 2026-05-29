Camion perde le angurie in autostrada traffico e code sulla A2 Salerno-Reggio per evitare i cocomeri

Notizia in breve

Un camion ha perso il carico di angurie sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, causando la dispersione dei frutti sulla carreggiata. Sul luogo si sono formate code e traffico intenso, mentre le forze dell’ordine hanno intervenuto per gestire la situazione e rimuovere i cocomeri. Non sono stati segnalati feriti, ma le operazioni di pulizia hanno rallentato il traffico sulla corsia interessata. Nessuna informazione è disponibile sulla durata delle attività di sgombero.