Camion perde le angurie in autostrada traffico e code sulla A2 Salerno-Reggio per evitare i cocomeri

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un camion ha perso il carico di angurie sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, causando la dispersione dei frutti sulla carreggiata. Sul luogo si sono formate code e traffico intenso, mentre le forze dell’ordine hanno intervenuto per gestire la situazione e rimuovere i cocomeri. Non sono stati segnalati feriti, ma le operazioni di pulizia hanno rallentato il traffico sulla corsia interessata. Nessuna informazione è disponibile sulla durata delle attività di sgombero.

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Incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio dove un camion ha perso il carico di angurie che si sono sparse in strada. La circolazione è poi tornata regolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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