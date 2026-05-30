Toni Nadal ha commentato la situazione di Jannik Sinner, sottolineando che il giocatore ha subito un colpo duro a Parigi e deve affrontare la situazione. Ha aggiunto che il caldo negli Stati Uniti e in Australia è più intenso rispetto a Parigi. Nadal ha precisato che l’ansia non è un problema per Sinner, ma che è importante che il tennista riesca a staccare mentalmente. La sfortuna a Parigi ha influenzato le sue prestazioni recenti.

Dieci Roland Garros vinti con il nipote Rafa, che al Bois de Boulogne alla fine ha collezionato 14 titoli sui 22 Slam in carriera, sono un numero sufficientemente alto da potersi definire esperto in materia. Toni Nadal ancora non si spiega cosa sia accaduto a Jannik Sinner, uscito al 2° turno dello Slam parigino a un passo dalla vittoria contro Juan Manuel Cerundolo, l’argentino numero 54 al mondo. Toni, si è fatto un’idea di quello che può essere accaduto a Jannik? "È stata un’uscita scioccante. Non riesco a capacitarmi di come abbia potuto perdere quella partita così avanti nel punteggio contro un giocatore meno forte. Se Rafael (suo nipote, ndr) si fosse trovato sotto 5-1 40-0 contro un giocatore più debole di lui avrebbe pensato di provare a fare qualche punto col servizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toni Nadal: "Sinner, che shock! Il caldo? Negli Usa e in Australia è peggio... L’ansia non c’entra, ma deve staccare"

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