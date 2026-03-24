Un patrimonio di immagini che raccontano la città | la Gambalunga acquisisce l’archivio di Pasquale Bove

La Biblioteca Gambalunga ha acquisito un nuovo archivio fotografico appartenente a Pasquale Bove, che comprende un vasto insieme di immagini legate alla storia recente italiana. Le fotografie riprendono scene di vita quotidiana, eventi e paesaggi di Rimini e del territorio circostante, offrendo una documentazione visiva della società e dei cambiamenti avvenuti nel tempo. La collezione rappresenta un patrimonio di immagini che testimoniano il passato locale e nazionale.

L’archivio fotografico della Biblioteca Gambalunga si arricchisce di un nuovo patrimonio di immagini capaci di raccontare la storia recente italiana e allo stesso tempo uno spaccato della società e del costume di Rimini e del territorio. La Biblioteca ha infatti formalmente acquisito l'archivio di Pasquale Bove, fotoreporter tra gli altri per la Gazzetta di Rimini, Il Resto del Carlino, Ansa e Epa (European Pressphoto Agency), composto da circa 337.000 negativi, 20.000 positivi e da un'ampia raccolta digitale. Il progetto intitolato L’archivio fotografico di Pasquale Bove: la Rimini di fine ‘900 tra cronaca e immaginario è... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Pasquale Codianni, il sindaco dell'unico borgo dei Monti Dauni che non perde ma acquisisce abitantiNei Monti Dauni, area interna per definizione e per destino, lo spopolamento è una ferita aperta. Campionati del Patrimonio 2026, sarà l’Archivio di Stato di Caserta ad ospitare la selezione campanaTempo di lettura: 4 minutiL’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte (Anisa aps) promuove e organizza la XX edizione dei Campionati (ex... Tutti gli aggiornamenti su Pasquale Bove Archivio Bove alla Gambalunga: 337mila immagini sulla Rimini contemporaneaLa Biblioteca Gambalunga amplia il proprio patrimonio documentario con l’acquisizione dell’archivio fotografico di Pasquale Bove, fotoreporter attivo per ... chiamamicitta.it Rimini raccontata dalle foto di Pasquale Bovo: l'archivio acquisito dalla Biblioteca GambalungaL’archivio fotografico della Biblioteca Gambalunga si arricchisce di un nuovo patrimonio di immagini capaci di raccontare la storia recente italiana e allo stesso tempo uno spaccato della società e de ... altarimini.it