Tolto il blocco navale Usa ma l’intesa tarda
Gli Stati Uniti hanno rimosso il blocco navale nei pressi dello Stretto di Hormuz, consentendo il ritorno delle navi coinvolte. Donald Trump ha annunciato che i cargo possono tornare alle loro destinazioni. Tuttavia, l’accordo tra Stati Uniti e Iran è ancora in fase di definizione, senza essere stato formalmente concluso. La situazione rimane in sospeso, con le parti che continuano a negoziare un’intesa definitiva.
La svolta diplomatica tra Washington e Teheran potrebbe essere a un passo. Ieri, prima di incontrare il team di sicurezza nazionale nella situation room, Donald Trump ha annunciato su Truth che era pronto a prendere una «decisione definitiva» sulla bozza d’intesa, raggiunta tra Stati Uniti e Iran. «L’Iran deve accettare di non dotarsi mai di armi nucleari o bombe atomiche. Lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il libero traffico marittimo in entrambe le direzioni», ha specificato il presidente statunitense, per poi aggiungere: «Tutte le mine acquatiche (bombe), se presenti, saranno neutralizzate (abbiamo già rimosso, tramite detonazione, numerose mine di questo tipo con i nostri potenti dragamine sottomarini). 🔗 Leggi su Laverita.info
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