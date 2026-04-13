Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a suscitare preoccupazioni, con l’attenzione rivolta alle recenti mosse militari e diplomatiche di entrambe le parti. La possibilità di un blocco navale nello Stretto di Hormuz aggiunge una dimensione di rischio alle già complesse dinamiche tra i due paesi. Le autorità occidentali seguono da vicino gli sviluppi senza ancora dichiarare un fallimento definitivo delle trattative.

Roma – Tra diplomazia e pressione militare, le relazioni tra Stati Uniti e Iran oscillano senza trovare un punto di equilibrio. Per il professor Francesco Strazzari, docente di Relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, le mosse di Washington – dal cambio continuo di linea all’ipotesi di blocco navale – hanno reso il quadro molto più fragile, aumentando i rischi militari, economici e politici legati allo Stretto di Hormuz. Vice President JD Vance (R) speaks during a news conference after meeting with representatives from Pakistan and Iran, as US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner (L) and US Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff (C) watch, in Islamabad on April 12, 2026.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Iran-Usa, pesa l’imprevedibilità di Trump ma aspettiamo a dichiarare il fallimento. Pericoloso il blocco navale a Hormuz”

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