Motori inclusione e solidariet al Parco Novi Sad torna Togo - Joy of Life

Dal 29 al 31 maggio, il Parco Novi Sad ospita l’evento “Togo - Joy of Life”, dedicato a motori, inclusione e solidarietà. Durante le tre giornate, il parco diventa un punto di incontro per attività di volontariato e terapie complementari, coinvolgendo diverse associazioni e partecipanti. La manifestazione si svolge in presenza e propone iniziative per sensibilizzare e promuovere l’inclusione sociale.

Il 29, 30 e 31 maggio il Parco Novi Sad diventa il punto di riferimento del volontariato e delle terapie complementari. Tre giorni a ingresso gratuito tra mototerapia, drifting, freestyle con il Team DaBoot, pet therapy e attività interattive con oltre 25 associazioni: qui motori e laboratori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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