international street food 2026 tappa al novi sad di modena nel primo weekend di primavera

Dal 20 al 22 marzo 2026, il Parco Novi Sad di Modena ospiterà la sesta tappa dell’International Street Food, il più grande festival dedicato al cibo di strada in Italia. Durante il fine settimana, si potranno assaggiare specialità provenienti da diversi paesi, in un evento che coinvolge numerosi espositori e visitatori appassionati di street food. La manifestazione si svolge nel primo weekend di primavera e dura tre giorni.

Modena, 16 marzo 2026 – Un intero weekend dedicato ai sapori del mondo: da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026 il Parco Novi Sad di Modena ospiterà la sesta tappa della decima edizione dell’ International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato al cibo di strada in Italia. Per tre giorni la città emiliana diventerà il punto di incontro tra tradizioni gastronomiche diverse, con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Quando si svolge e gli orari del food festival . L’evento celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di street food. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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