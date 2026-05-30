Tivù Verità | Papa Leone XIV | Le bugie sulla guerra giusta e i rischi dell’IA

Nell'era dell'I.A. applicata ai sistemi missilistici e ai droni, le vecchie categorie dottrinali crollano. Quando la morte è affidata a un click automatizzato che può cancellare intere popolazioni, l'unica alternativa reale alla distruzione totale è il negoziato a oltranza. Carla Romana Raineri, già magistrato in servizio con funzioni di presidente della Prima sezione civile della Corte d’appello di Milano, concede questa intervista alla Verità dopo l’archiviazione nella vicenda Equalize. Racconta la sua versione dopo mesi di indagini, esposizione mediatica e sofferenza personale. «È stata un’esperienza davvero sorprendente quanto inimmaginabile. 🔗 Leggi su Laverita.info

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