In Italia, si discute molto sulle posizioni politiche in Ungheria, mentre i risultati delle ultime elezioni nel Paese mostrano un quadro diverso. Il nuovo presidente è un esponente che non appartiene alla sinistra e il partito di centrosinistra ha perso quasi completamente la presenza nel Parlamento di Budapest. La vittoria di Péter Magyar si inserisce in un contesto di cambiamenti politici che coinvolge anche le reazioni di figure internazionali come l'ex presidente degli Stati Uniti.

«Gli studi epidemiologici affidabili, non sponsorizzati dalle aziende farmaceutiche, non dimostrano un trend in aumento di casi di Adhd. In aumento è il numero di diagnosi, che può essere un elemento positivo se gli accertamenti vengono fatti correttamente», spiega il neuroscienziato Giovanni Serpelloni, direttore di Neuroscience Clinical Center & Tms Unit. Nei bambini e adolescenti, le stime globali dipendono molto dal metodo usato. Le meta-analisi più citate collocano la prevalenza di Adhd intorno al 5-8%, con valori più alti nei maschi. Una revisione «umbrella review», lo strumento di analisi statistica più avanzato e preciso, nel 2023 ha stimato una prevalenza globale dell’8% nei bambiniadolescenti, circa doppia nei maschi rispetto alle femmine.🔗 Leggi su Laverita.info

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