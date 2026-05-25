' Magnifica Humanitas' la prima enciclica di Papa Leone XIV | Disarmare l' IA non esiste la guerra giusta - DOCUMENTO

Da ilgiornaleditalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 'Magnifica Humanitas: Lettera Enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale', porta la firma del 15 maggio, data simbolica perché coincide con il 135° anniversario dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII Magnifica humanitas. È questo il titolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - 'Magnifica Humanitas', la prima enciclica di Papa Leone XIV: "Disarmare l'IA, non esiste la guerra giusta" - DOCUMENTO
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Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV: cosa dice e perché non è contro l'IA

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