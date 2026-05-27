Le mosse dei battuti del primo turno Ripa e Sigona votano Tittarelli Orioli | Per ora nessun accordo

Notizia in breve

Nel primo turno, Ripa e Sigona hanno votato Tittarelli. Orioli ha dichiarato che al momento non ci sono accordi ufficiali. Si apre la fase finale della campagna, con i candidati che cercano di ottenere più consensi possibili attraverso accordi e apparentamenti con chi non è passato al secondo turno. La strategia si concentra su alleanze e patti informali per rafforzare le proprie possibilità di vittoria.