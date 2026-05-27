Le mosse dei battuti del primo turno Ripa e Sigona votano Tittarelli Orioli | Per ora nessun accordo

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo turno, Ripa e Sigona hanno votato Tittarelli. Orioli ha dichiarato che al momento non ci sono accordi ufficiali. Si apre la fase finale della campagna, con i candidati che cercano di ottenere più consensi possibili attraverso accordi e apparentamenti con chi non è passato al secondo turno. La strategia si concentra su alleanze e patti informali per rafforzare le proprie possibilità di vittoria.

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Inizia la fase decisiva per il ballottaggio. È il momento in cui i candidati cercano di allargare il proprio consenso, siglando accordi e apparentamenti o patti informali con gli esclusi al primo turno. Cosa faranno ora Marco Sigona, Mattia Orioli e Giordano Ripa? "L’unica nota positiva, tra le tante note negative e l’amarezza, è essere arrivati al ballottaggio – dice quest’ultimo –. Non sono stato contattato da nessuno finora. Ma, a titolo prettamente personale, a prescindere dai componenti della mia lista Futuro per Macerata (con cui ancora devo parlare), posso dire che il mio orientamento va verso Gianluca Tittarelli. Si tratta di un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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