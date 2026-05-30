Matteo Berrettini ha vinto la partita contro Comesaña in cinque set, con i punteggi di 7-6, 5-7, 6-7, 6-4 e 7-6, e si è qualificato per gli ottavi di finale a Roland Garros 2026. La sfida è durata oltre cinque ore. Durante l'incontro, Berrettini ha collezionato 70 vincenti, contro i 59 dell’avversario. La diretta si è conclusa con questo risultato, e il match ha rappresentato un evento di grande impegno per il tennista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata, rimarcando i 70 vincenti (a 59) di Matteo Berrettini in una giornata ben al di là dell’epico per lui. Fondamentali 82% di prime e 55% di seconde per punti vinti. Per Matteo ora uno tra Martin Landaluce e Juan Manuel Cerundolo. Lo spagnolo e l’argentino sono anche loro al quinto set e sono già quasi a cinque ore, con la prospettiva ben più che possibile di arrivare a sei. Tutti in piedi per Matteo sul Mathieu. Queste le sue prime parole nel post match: “Sono così felice, così grato per questa storia incredibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Matteo vola agli ottavi dopo oltre 5 ore epiche!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BERRETTINI vs COMESAÑA LIVE | Roland Garros Radiocronaca in Diretta

Notizie e thread social correlati

LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 6-7 6-4 4-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Matteo serve per restare nel matchAl quinto set del match tra Berrettini e Comesaña, il punteggio è 4-5 con il giocatore avversario che serve per vincere.

LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 6-7 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’argentino annulla subito una palla break a MatteoMatteo Berrettini e l’argentino si sono affrontati nel primo set, concluso 7-6 in favore di Berrettini.

Si parla di: LIVE Berrettini-Comesaña Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro per confermare i progressi.

Berrettini diretta Roland Garros: segui il match con Comesana liveGli ottavi di finale del Roland Garros nel mirino di Matteo Berrettini (n.102 Atp). Dopo aver battuto l'ungherese Marton Fucsovics al debutto e poi il francese Arthur Rinderknech, il 30enne tennista r ... msn.com

LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 6-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano gira un match complicatissimo e torna al 2° turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS ... oasport.it