Treviso trionfa al tie break | battaglia epica per il titolo Under 19

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match conclusivo del campionato regionale Under 19, il Volley Treviso ha superato Padova al tie break con un punteggio di 3-2, conquistando così il titolo. La partita si è giocata a Zanè e ha visto protagonisti i giocatori Barosco e Moro, quest'ultimo designato MVP. Con questa vittoria, la squadra di Sabbadin si prepara ora alle finali nazionali in programma a maggio.

? Cosa sapere Il Volley Treviso batte Padova 3-2 a Zanè e vince il titolo regionale Under 19.. Barosco e l'MVP Moro trascinano i ragazzi di Sabbadin verso le finali nazionali di maggio.. Il Volley Treviso conquista il titolo regionale Under 19 battendo Padova per 3-2 a Zanè, chiudendo una sfida al tie break dopo oltre due ore di battaglia agonistica. La vittoria degli orogranata arriva dopo un confronto fisico e mentale estenuante, che vede i ragazzi di Sabbadin reagire a diversi momenti di crisi per imporsi nel quinto set. La finale si è giocata su ritmi altissimi, con un punteggio finale di 25-19, 17-25, 26-28, 25-21, 15-9. Il match ha richiesto ben 2 ore e 11 minuti di gioco, segnati da continui scambi di vantaggio tra le due formazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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