Treviso trionfa al tie break | battaglia epica per il titolo Under 19

Nel match conclusivo del campionato regionale Under 19, il Volley Treviso ha superato Padova al tie break con un punteggio di 3-2, conquistando così il titolo. La partita si è giocata a Zanè e ha visto protagonisti i giocatori Barosco e Moro, quest'ultimo designato MVP. Con questa vittoria, la squadra di Sabbadin si prepara ora alle finali nazionali in programma a maggio.

? Cosa sapere Il Volley Treviso batte Padova 3-2 a Zanè e vince il titolo regionale Under 19.. Barosco e l'MVP Moro trascinano i ragazzi di Sabbadin verso le finali nazionali di maggio.. Il Volley Treviso conquista il titolo regionale Under 19 battendo Padova per 3-2 a Zanè, chiudendo una sfida al tie break dopo oltre due ore di battaglia agonistica. La vittoria degli orogranata arriva dopo un confronto fisico e mentale estenuante, che vede i ragazzi di Sabbadin reagire a diversi momenti di crisi per imporsi nel quinto set. La finale si è giocata su ritmi altissimi, con un punteggio finale di 25-19, 17-25, 26-28, 25-21, 15-9. Il match ha richiesto ben 2 ore e 11 minuti di gioco, segnati da continui scambi di vantaggio tra le due formazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso trionfa al tie break: battaglia epica per il titolo Under 19 Notizie correlate Scalia Sciacca, vittoria al tie-break dopo una battaglia infinita con LameziaUna sfida interminabile, fatta di rimonte e colpi di scena: la Scalia Sciacca Volley torna al successo superando il Lamezia per 3-2 dopo due ore e... Finale donne, che battaglia! Conegliano rimonta Milano e vince una pazza gara-1 al tie-breakCONEGLIANO-MILANO 3-2 (25-20, 25-27, 20-25, 27-25, 15-13) Benvenuti al Luna Park delle finali scudetto. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Treviso vince a Brescia, Dinamo a un passo dalla retrocessione; Scalia Sciacca vince al tie-break contro Villafranca: successo che rilancia i neroverdi; Brescia trionfa al Pala Rubini: Trieste cede con onore; Piacenza conquista il primo titolo europeo: trionfo in CEV Cup M. Conegliano domina Milano: due vittorie e scudetto più vicinoAl Palaverde di Treviso, in un'atmosfera carica di tensione e aspettative, la squadra di Conegliano ha saputo imporsi in Gara 1 della finale scudetto del campionato di Serie A1 femminile. L'incontro, ... it.blastingnews.com BASKET: Treviso trionfa al XVI International Tournament “Città di Ferrara” Va alla Treviso Basket Academy una bellissima sedicesima edizione del Torneo “Città di Ferrara”, categoria Under 13. Al termine di una quattro giorni di altissimo livello, sono i ragazzi - facebook.com facebook