Tiro a segno Wang Zifei si impone a Granada nella carabina da 10 metri femminile

A Granada, in Spagna, si è conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno. Nell’ultima finale in programma, quella della carabina da 10 metri femminile, la vincitrice è stata la rappresentante cinese Wang Zifei. Al secondo posto si è piazzata la norvegese Jeanette Hegg Duestad, mentre sul terzo gradino del podio si è collocata un’altra atleta cinese.

Si chiude a Granada, in Spagna, si chiude la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: l’ultima finale in programma era quella della carabina da 10 metri femminile, vinta dalla cinese Wang Zifei, che precede la norvegese Jeanette Hegg Duestad e l’altra cinese Han Jiayu. Escono nelle qualificazioni entrambe le azzurre al via: 38ma Sofia Benetti, 71ma Martina Ziviani. Al termine dei 24 colpi regolamentari della finale si impone la cinese Wang Zifei, che beffa per mezzo punto la norvegese Jeanette Hegg Duestad, battuta per 252.9 a 252.4. Terzo gradino del podio per l’altra cinese Han Jiayu, esclusa a due colpi dal termine a quota 231.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Wang Zifei si impone a Granada nella carabina da 10 metri femminile Tiro a segno, Sheng Lihao vince nella carabina da 10 metri maschile. Edoardo Bonazzi in top 20 a GranadaLa terza giornata di finali a Granada, in Spagna, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, si chiude senza particolari... Tiro a segno, Shen Yiyao centra il successo nella pistola da 10 metri femminile a GranadaLa quinta giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, si apre con la doppietta...