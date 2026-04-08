Tiro a segno Federico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio nella pistola da 10 metri a Granada

Federico Nilo Maldini ha concluso la gara di tiro a segno nella disciplina della pistola da 10 metri a Granada al quarto posto. La competizione si è svolta con diversi partecipanti e ha visto Maldini arrivare vicino alla medaglia senza riuscire a salire sul podio. La gara si è conclusa con un risultato che lo colloca appena fuori dalla posizione dei premi.

Federico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio nella pistola maschile da 10 metri nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: a Granada, in Spagna, l’azzurro termina quarto nell’ultimo atto, vinto dal cinese Bu Shuaihang davanti all’ atleta individuale neutrale di passaporto russo Anton Aristarkhov ed al turco Bugra Selimzade. Nel duello conclusivo il cinese Bu Shuaihang batte l’ atleta individuale neutrale di passaporto russo Anton Aristarkhov con il punteggio di 244.5 a 243.2, mentre viene eliminato a due colpi dal termine in terza posizione il turco Bugra Selimzade, a quota 220.4. Esce di scena alle porte del podio, invece, l’azzurro Federico Nilo Maldini, escluso dopo 20 colpi in quarta piazza con lo score di 200. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Federico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio nella pistola da 10 metri a Granada Tiro a segno, l’Italia della pistola maschile conquista l’oro a squadre agli Europei da 10 metri! Quinto Monna, ottavo MaldiniL’Italia coglie la medaglia d’oro a squadre nella pistola maschile agli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Yerevan,... Tiro a segno, l’India si impone con record del mondo nella pistola mista a GranadaSi apre a Granada, in Spagna, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella pistola da 10 metri a coppie miste si impone l’India,... Temi più discussi: Campioni del tiro a segno. La visita del Panathlon; Tiro a segno, Granada ospita la prima tappa di Coppa del Mondo: assente Paolo Monna, presenti gli altri big azzurri; Tiro a segno, sedici azzurri in gara a Granada nella prima tappa di Coppa del Mondo; Tiro a segno Granada ospita la prima tappa di Coppa del Mondo | assente Paolo Monna presenti gli altri big azzurri. Tiro a segno, Federico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio nella pistola da 10 metri a GranadaFederico Nilo Maldini si ferma ai piedi del podio nella pistola maschile da 10 metri nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: a ... oasport.it Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Granada: ci sono Sollazzo, Maldini e SpinellaDopo gli Europei a 10m di qualche settimana fa, la nazionale italiana di tiro a segno è pronta a tornare sulla scena internazionale, in questa prima parte ... oasport.it "Il calcio è uno sport professionistico, gli altri sport sono dilettantistici" Ma sentiamo il nuotatore Simone Barlaam (che ricondivide la riflessione dell'ex cestista Bargnani), il ciclista Pietro Bertagnoli e ancora il tiratore a segno Federico Nilo Maldini x.com