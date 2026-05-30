Tiro a segno la Cina si impone a Monaco di Baviera nella carabina mista
Nell’ultima giornata di finali a Monaco di Baviera, nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno 2026, la Cina si aggiudica la gara di carabina mista ad aria compressa da 10 metri. La squadra cinese 1 si piazza prima, seguita dalla Norvegia 1 e dalla Cina 2. La competizione si è svolta senza variazioni nelle posizioni fino alla conclusione.
Si apre l’ultima giornata di finali a Monaco di Baviera, in Germania, sede della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste si impone Cina 1, che precede Norvegia 1 e Cina 2. Eliminate nelle qualificazioni entrambe le coppie azzurre al via. La finale vede Cina 1 di Wang Zifei e Sheng Lihao imporsi su Norvegia 1 di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg con il punteggio di 505.5 a 503.5. Sale sul gradino più basso del podio Cina 2 di Han Jiayu e Ma Sihan, eliminata in terza posizione ad una serie dal termine con 439.9. Resta ai piedi del podio Corea del Sud 1 di Kwon Yuna e Park Hajun, esclusa a due terzi di gara con 372. 🔗 Leggi su Oasport.it
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