Nell’ultima giornata di finali a Monaco di Baviera, nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno 2026, la Cina si aggiudica la gara di carabina mista ad aria compressa da 10 metri. La squadra cinese 1 si piazza prima, seguita dalla Norvegia 1 e dalla Cina 2. La competizione si è svolta senza variazioni nelle posizioni fino alla conclusione.

Si apre l’ultima giornata di finali a Monaco di Baviera, in Germania, sede della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste si impone Cina 1, che precede Norvegia 1 e Cina 2. Eliminate nelle qualificazioni entrambe le coppie azzurre al via. La finale vede Cina 1 di Wang Zifei e Sheng Lihao imporsi su Norvegia 1 di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg con il punteggio di 505.5 a 503.5. Sale sul gradino più basso del podio Cina 2 di Han Jiayu e Ma Sihan, eliminata in terza posizione ad una serie dal termine con 439.9. Resta ai piedi del podio Corea del Sud 1 di Kwon Yuna e Park Hajun, esclusa a due terzi di gara con 372. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, la Cina si impone a Monaco di Baviera nella carabina mista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tiro a segno, Jon-Hermann Hegg si impone nella carabina 3 posizioni a Monaco di BavieraNella tappa di Monaco di Baviera della Coppa del Mondo di tiro a segno 2026, il norvegese Jon-Hermann Hegg ha vinto la finale nella specialità della...

Tiro a segno, Michele Bernardi in top ten nella carabina a Monaco di BavieraNella gara di carabina a Monaco di Baviera, un atleta italiano si è posizionato tra i primi dieci.

Temi più discussi: Tiro a segno, Massimo Spinella quinto nella pistola automatica a Monaco di Baviera; Ancora niente medaglie per l’Italia nella tappa tedesca di Coppa del mondo Issf di tiro a segno; Agata Riccardi e Marco Gasperoni alla Coppa del Mondo di tiro a segno a Monaco; Tiro a segno, Michele Bernardi in top ten nella carabina a Monaco di Baviera.

Tiro a segno, Paolo Monna sfiora il podio in Coppa del Mondo a Monaco di BavieraSi apre con il quinto posto di Paolo Monna per l'Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, l'azzurro ... oasport.it

Tiro a segno, Jon-Hermann Hegg si impone nella carabina 3 posizioni a Monaco di BavieraSi apre la penultima giornata di finali a Monaco di Baviera, in Germania, sede della tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella carabina ... oasport.it