Tiro a segno Jon-Hermann Hegg si impone nella carabina 3 posizioni a Monaco di Baviera
Nella tappa di Monaco di Baviera della Coppa del Mondo di tiro a segno 2026, il norvegese Jon-Hermann Hegg ha vinto la finale nella specialità della carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile. Tutti gli italiani in gara nelle qualificazioni sono usciti. La gara si è conclusa con la vittoria di Hegg, mentre le qualificazioni si sono concluse senza italiani tra i qualificati per la finale.
Si apre la penultima giornata di finali a Monaco di Baviera, in Germania, sede della tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile si impone il norvegese Jon-Hermann Hegg, mentre escono nelle qualificazioni tutti gli italiani in gara. In finale vince il norvegese Jon-Hermann Hegg, che nel duello conclusivo supera il francese Lucas Bernard Denis Kryzs con lo score di 360.1 a 359.1, mentre completa il podio l’altro francese Dimitri Dutendas, terzo con 346.5, davanti all’ elvetico Christoph Duerr, quarto a quota 336.0. Si ferma in quinta posizione lo slovacco Patrik Jany, con 325.9, che precede lo statunitense Braden Wayne Peiser, sesto a quota 315. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jon-Hermann Hegg getting geared up and ready
Notizie e thread social correlati
Tiro a segno, Michele Bernardi in top ten nella carabina a Monaco di BavieraNella gara di carabina a Monaco di Baviera, un atleta italiano si è posizionato tra i primi dieci.
Tiro a segno, Wang Zifei si impone a Granada nella carabina da 10 metri femminileA Granada, in Spagna, si è conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno.