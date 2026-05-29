Tiro a segno Jon-Hermann Hegg si impone nella carabina 3 posizioni a Monaco di Baviera

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella tappa di Monaco di Baviera della Coppa del Mondo di tiro a segno 2026, il norvegese Jon-Hermann Hegg ha vinto la finale nella specialità della carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile. Tutti gli italiani in gara nelle qualificazioni sono usciti. La gara si è conclusa con la vittoria di Hegg, mentre le qualificazioni si sono concluse senza italiani tra i qualificati per la finale.

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Si apre la penultima giornata di finali a Monaco di Baviera, in Germania, sede della tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile si impone il norvegese Jon-Hermann Hegg, mentre escono nelle qualificazioni tutti gli italiani in gara. In finale vince il norvegese Jon-Hermann Hegg, che nel duello conclusivo supera il francese Lucas Bernard Denis Kryzs con lo score di 360.1 a 359.1, mentre completa il podio l’altro francese Dimitri Dutendas, terzo con 346.5, davanti all’ elvetico Christoph Duerr, quarto a quota 336.0. Si ferma in quinta posizione lo slovacco Patrik Jany, con 325.9, che precede lo statunitense Braden Wayne Peiser, sesto a quota 315. 🔗 Leggi su Oasport.it

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