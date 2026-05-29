tiro a segno jon hermann hegg si impone nella carabina 3 posizioni a monaco di baviera

Notizia in breve

Nella tappa di Monaco di Baviera della Coppa del Mondo di tiro a segno 2026, il norvegese Jon-Hermann Hegg ha vinto la finale nella specialità della carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile. Tutti gli italiani in gara nelle qualificazioni sono usciti. La gara si è conclusa con la vittoria di Hegg, mentre le qualificazioni si sono concluse senza italiani tra i qualificati per la finale.