tiro a segno michele bernardi in top ten nella carabina a monaco di baviera

Notizia in breve

Nella gara di carabina a Monaco di Baviera, un atleta italiano si è posizionato tra i primi dieci. Nell’ultima fase della prova maschile a 10 metri, nessuno degli italiani è riuscito a salire sul podio. La prima giornata di finali della tappa di Coppa del Mondo 2026 si è conclusa senza ulteriori risultati per l’Italia in questa categoria. La competizione continua con altre prove in programma.