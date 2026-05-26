Tiro a segno Michele Bernardi in top ten nella carabina a Monaco di Baviera
Nella gara di carabina a Monaco di Baviera, un atleta italiano si è posizionato tra i primi dieci. Nell’ultima fase della prova maschile a 10 metri, nessuno degli italiani è riuscito a salire sul podio. La prima giornata di finali della tappa di Coppa del Mondo 2026 si è conclusa senza ulteriori risultati per l’Italia in questa categoria. La competizione continua con altre prove in programma.
Si chiude senza ulteriori sussulti per l’Italia la prima giornata di finali della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera, in Germania: nell’ultimo atto della carabina ad aria compressa da 10 metri maschile, infatti, non ci sono azzurri. La finale viene vinta dal cinese Zhang Changhong, che nel duello conclusivo supera il sudcoreano Shin Minki, sconfitto con il punteggio di 253.7-252.7. Gradino più basso del podio per lo svedese Victor Lindgren, uscito di scena in terza posizione con 231.0, davanti al ceco Jiri Privratsky, quarto a quota 208.8. Quinta posizione per il croato Petar Gorsa, eliminato a quota 187. 🔗 Leggi su Oasport.it
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