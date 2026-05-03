Jannik Sinner e le scelte di famiglia | Capisco mamma Quando qualcuno non c’è più poi te ne penti

Durante una conferenza stampa, il tennista ha parlato di come le decisioni prese in famiglia abbiano influito sulla sua vita e sulla carriera. Ha ricordato il momento in cui, a soli 13 anni, ha lasciato la casa dei genitori per dedicarsi al tennis. Ha anche condiviso un pensiero sulla perdita di una figura familiare, affermando che, con il tempo, si può arrivare a capire le scelte fatte e a pentirsi di alcune decisioni.

Sinner in conferenza stampa ha fatto anche una considerazione molto personale parlando della famiglia e in particolare dei genitori, che lo hanno visto andare via di casa quando aveva appena 13 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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