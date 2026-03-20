Carsoli vincono 500mila euro al Gratta e Vinci | lui compra il biglietto ma la fidanzata incassa e scappa via

A Carsoli, un uomo ha acquistato un biglietto del Gratta e Vinci nel Bar Renato l'8 marzo, con l'intenzione di regalarglielo alla fidanzata. La donna ha invece incassato la vincita di 500.000 euro e si è allontanata subito dopo, lasciando il compagno senza il denaro. La scoperta della cifra ha provocato tensioni e una crisi tra i due.

Una vincita da 500mila euro ha causato una profonda crisi tra due fidanzati a Carsoli. L'uomo aveva infatti comprato il biglietto nel Bar Renato per regalarlo alla compagna l'8 marzo, ma la scoperta della ricca vincita ha minato definitivamente gli equilibri tra i due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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