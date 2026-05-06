Il Paris Saint-Germain ha concluso la semifinale di Champions League con un pareggio 1-1 contro il Bayern Monaco. Dopo aver vinto 5-4 all’andata, la squadra francese si è qualificata per la finale della competizione. La partita si è disputata in Germania e ha visto entrambe le squadre segnare un gol ciascuna nel corso dei novanta minuti.

AGI - Il Paris Saint-Germain fa 1-1 sul campo del Bayern Monaco e, dopo il 5-4 dell'andata, guadagna l'accesso alla finalissima di Champions. Sono Dembélé in avvio e Kane nel finale a mettere la firma sulla partita. Dopo nemmeno tre minuti, gli ospiti sono già in vantaggio. Kvaratskhelia chiede e ottiene un triangolo, si invola sulla sinistra e serve a rimorchio Dembélé, che buca Neuer con un mancino ravvicinato di prima intenzione. Il primo tempo. Al 27' è Olise a provarci con il suo classico sinistro a giro sul palo lontano, ma la sfera termina alta di poco. Alla mezz'ora, scattano le proteste bavaresi per un possibile secondo giallo non assegnato a Nuno Mendes per fallo di mano, ma l'arbitro fischia una presunta irregolarità precedente di Laimer.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Champions, il Psg pareggia 1-1 col Bayern Monaco e vola in finale

PSG-Bayern Monaco 5-4: gol e highlights | Champions League

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