Un tifoso è stato ferito durante gli scontri tra gruppi di supporter prima del derby a Torino. Le violenze si sono verificati nei pressi dello stadio, con alcuni sostenitori coinvolti in incidenti. In seguito agli scontri, si valuta un possibile spostamento dell’orario della partita. Gli ultrà della squadra di casa hanno anche chiesto che il giocatore Locatelli non possa scendere in campo, motivando le loro richieste con motivi legati alla sicurezza.

? Domande chiave Come cambierà l'orario del derby dopo gli scontri allo stadio?. Perché gli ultrà bianconeri chiedono di non vedere giocare Locatelli?. Chi deve decidere se la partita verrà effettivamente giocata?. Come reagirà la dirigenza alla protesta per il tifoso ferito?.? In Breve 8 persone fermate dalle forze dell'ordine durante gli scontri intorno allo stadio Grande Torino.. Damien Comolli spiega la reazione collettiva dei bianconeri dopo il ferimento del quarantacinquenne.. Ultram bianconeri chiedono di non vedere giocare Locatelli finché il tifoso resta in terapia intensiva.. Autorità valutano la sicurezza per il derby previsto domenica 24 maggio alle ore 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby a rischio: ferito un tifoso dopo gli scontri a Torino

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Derby di Roma senza tifosi della Lazio: Curva Nord a Ponte Milvio per protesta

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