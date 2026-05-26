Tifosi della Juventus hanno affisso diversi striscioni sotto l’ospedale Molinette in solidarietà con un supporter ferito durante il pre-partita del derby contro il Torino. L’uomo è ancora ricoverato e le scritte sui cartelli esprimono vicinanza e sostegno. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni di salute del tifoso né altre informazioni sul suo stato attuale.

Diversi gruppi di tifosi hanno appeso sotto l’ospedale Molinette alcuni striscioni in solidarietà di Marco Basoccu, il sostenitore della Juventus ferito nel pre partita del derby contro il Torino e ancora ricoverato. Rai, Floridia (M5s): "Giorgetti? Nodo riforma è l'accordo Lega-Forza Italia" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, striscioni fuori dall'ospedale Molinette per il tifoso della Juventus ferito

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