Durante le riprese di The 50 Italia, Eva Grimaldi ha detto di aver intenzione di sputare in faccia a Helena Prestes. La frase è stata pronunciata nel corso di una discussione tra le due. Nessuna delle due ha confermato ufficialmente l’evento, ma l’indiscrezione circola tra i partecipanti del reality. Amazon Prime Video ha pubblicato i nuovi episodi del programma, in cui si vede un confronto tra le due.

Amazon Prime Video ha rilasciato i nuovi episodi di The 50 Italia. Tra le protagoniste assolute del reality show vi sono Eva Grimaldi e Helena Prestes, che in passato avevano partecipato insieme al Grande Fratello 2024. L'attrice è apparsa furiosa nei confronti della modella brasiliana, rea di averla eliminata dal gioco. In un video apparso su X si sente la compagna di Imma Battaglia usare parole poco carine nei confronti della concorrente di The 50 Italia. Alla domanda, se vuole ringraziare Helena Prestes, Eva Grimaldi dichiara senza tanti giri di parole: "No, le spunto in faccia." L'attrice sembra essere rimasta particolarmente risentita per la decisione della donna nonostante avessero un certo legame d'amicizia dopo l'esperienza fatta al Grande Fratello. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Eva Grimaldi esagera con Helena Prestes: “Le sputo in faccia”, l’accaduto

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