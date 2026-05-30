Dopo cinque ore di gioco, Djokovic ha perso contro il giovane talento che è riuscito a rimontare dopo essere stato sotto di due set. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario, lasciando aperta la possibilità di rivederlo in campo a Roland Garros. La sfida si è svolta su un campo di tennis, con scambi intensi e momenti decisivi. Djokovic ha mostrato segnali di fatica, mentre l’altro giocatore ha mantenuto alta la concentrazione fino alla fine.

Dopo cinque lunghissime ore di battaglia, Novak Djokovic è stato costretto a cedere di fronte alla performance da incorniciare del giovane talento Joao Fonseca, capace di rimontare dopo essere stato sotto di due set. Nella conferenza stampa post partita, il serbo ha risposto così alla possibilità di tornare al Roland Garros il prossimo anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ti rivedremo al Roland Garros?": la risposta di Djokovic sorprende tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Latest Djokovic vs Musetti EPIC

Notizie e thread social correlati

Djokovic come Michael Jackson al Roland Garros, moonwalk dopo la vittoriaDopo aver vinto, Novak Djokovic ha eseguito un movimento simile al moonwalk, ricordando Michael Jackson, durante una cerimonia di premiazione.

Roland Garros, tifosi Djokovic gridano al complotto: “Perchè Sinner gioca la sera?”Al Roland Garros 2026, alcuni tifosi di Djokovic hanno urlato accuse di complotto, chiedendo perché Jannik Sinner giochi in serata.

Argomenti più discussi: Ti amo Roland Garros; Roland Garros, Djokovic: Il mio livello è stato buono, lui è stato migliore; Sinner fuori al 2° turno al Roland Garros, ha un malore e perde con Cerundolo: Non avevo energie; Roland Garros 2026, lacrime per l’addio di Monfils: Ti amo Roland Garros.

Alcaraz col tutore al polso: Roland Garros? Vediamo, il prossimo esame sarà crucialeRoland Garros? Vedremo cosa succederà. Il prossimo esame medico sarà cruciale per prendere una decisione. Nel corso di un'intervista a La 1 di Tve in occasione dei Laureus Awards (dove è stato ... sport.sky.it