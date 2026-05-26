Roland Garros tifosi Djokovic gridano al complotto | Perchè Sinner gioca la sera?

Al Roland Garros 2026, alcuni tifosi di Djokovic hanno urlato accuse di complotto, chiedendo perché Jannik Sinner giochi in serata. Djokovic si appresta a disputare il secondo turno contro Valentin Royer, in programma come terzo match sul Philippe-Chatrier. La partita è stata programmata per la sera, suscitando reazioni tra i sostenitori del serbo. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali riguardo alle accuse di sospette manovre.

(Adnkronos) – Complotto contro Novak Djokovic al Roland Garros 2026? Il tennista serbo si prepara a scendere in campo nel secondo turno dello Slam di Parigi, dove affronterà il francese Valentin Royer in quello che è stato programmato come terzo incontro sul Philippe-Chatrier. Proprio l'orario della sfida di Djokovic, che dovrebbe giocare intorno alle 15,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Novak Djokovic pays tribute to Lorenzo Musetti

Notizie e thread social correlati

Roland Garros: Sinner punta al Grand Slam, Djokovic è in finaleNel torneo di Roland Garros, Sinner si prepara a tentare la conquista del primo titolo del Grande Slam, mentre Djokovic si avvicina alla finale.

Novak Djokovic: “Sinner è stato impressionante, ma se sto bene fisicamente ho ottime possibilità al Roland Garros”Prima del Roland Garros 2026, Novak Djokovic ha commentato la prestazione di Jannik Sinner, definendola impressionante.

Temi più discussi: Perché Djokovic indossa la giacca con il lupo al Roland Garros: È il protettore del mio popolo. Fan scatenati sui social; Stan Wawrinka, ultima partita al Roland Garros: il discorso d'addio dopo l'eliminazione · Tennis; Roland Garros al via: quattro italiani in campo domenica. Tocca subito a Djokovic | Il programma; Sinner favorito, sorteggio contro Djokovic: Roland Garros, sui social è 'complotto' contro Nole.

Nella giornata inaugurale del tabellone principale del Roland Garros per i giocatori di casa, il debutto sui campi parigini ha ricalcato le peggiori disfatte militari della storia francese, dove l'onore della resistenza non è bastato a evitare la capitolazione totale di f x.com

Dovrebbero Ruud e Medvedev essere considerati il 4° e il 5° favorito per Roland Garros 2026? reddit

Novak Djokovic ha indossato una giacca in terra rossa e con un lupo in occasione del Roland GarrosUn lupo, non il classico coccodrillo. Novak Djokovic ha debuttato ieri sulla terra rossa del Roland Garros con indosso una giacca realizzata in esclusiva da Lacoste per la sua partecipazione al torneo ... gqitalia.it

Perché Djokovic indossa la giacca con il lupo al Roland Garros: È il protettore del mio popolo. Fan scatenati sui socialNole l'ha indossata al l'ingresso in campo per il debutto al Roland Garros. Modello unico realizzato soltanto per lui ... corriere.it