Le minacce del poliziotto Cinturrino a Zack | O ti arresto o ti ammazzo Qua comando io non i Mansouri

Un poliziotto è stato accusato di aver fatto minacce a un giovane, dicendo: “O ti arresto o ti ammazzo” e affermando che lui comandava e non i Mansouri. La Procura di Milano ha contestato a Carmelo Cinturrino l’omicidio aggravato dalla premeditazione, oltre a varie altre imputazioni. La vicenda riguarda un episodio di tensione tra l’agente e Zack.