Le minacce del poliziotto Cinturrino a Zack | O ti arresto o ti ammazzo Qua comando io non i Mansouri
Un poliziotto è stato accusato di aver fatto minacce a un giovane, dicendo: “O ti arresto o ti ammazzo” e affermando che lui comandava e non i Mansouri. La Procura di Milano ha contestato a Carmelo Cinturrino l’omicidio aggravato dalla premeditazione, oltre a varie altre imputazioni. La vicenda riguarda un episodio di tensione tra l’agente e Zack.
La Procura di Milano contesta a Carmelo Cinturrino l'omicidio aggravato dalla premeditazione, oltre a una serie di altre accuse. Secondo quanto raccolto dalle testimonianze, il poliziotto 41enne avrebbe più volte minacciato di morte Abderrahim Mansouri, il 28enne che poi ha ucciso lo scorso 26 gennaio nei pressi di Rogoredo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: “O ti arresto o ti ammazzo”, Cinturrino e le minacce a Zack: perché è accusato di omicidio premeditato
Sesso orale in carcere: compagna del detenuto denuncia ex per minacce: “Se vai ancora ai colloqui ti ammazzo”Dopo il caso del sesso orale nel carcere di Civitavecchia la ex del detenuto avrebbe offeso e minacciato di morte la sua attuale compagna.
Contenuti e approfondimenti su Le minacce del poliziotto Cinturrino a...
Temi più discussi: Rogoredo, le minacce del poliziotto Cinturrino: O ti arresto o ti uccido; Le minacce di Cinturrino: Dì a Zack che se lo becco lo ammazzo. Per i pm di Milano premeditò l'omicidio del pusher; O ti arresto o ti ammazzo, Cinturrino e le minacce a Zack: perché è accusato di omicidio premeditato; Rogoredo, a Cinturrino contestati oltre 30 reati: anche omicidio premeditato.
Le minacce del poliziotto Cinturrino a Zack: O ti arresto o ti ammazzo. Qua comando io, non i MansouriLa Procura di Milano contesta a Carmelo Cinturrino l'omicidio aggravato dalla premeditazione, oltre a una serie di altre accuse ... fanpage.it
«Dì a Zack che se lo becco lo ammazzo»: le minacce dell'agente Cinturrino. Per i pm premeditò l'omicidio del pusher di RogoredoMinacce a Mansouri, martellate su due uomini, spaccio di droga, richieste di denaro ai pusher nel lungo elenco di accuse ... msn.com
I pm contestano l’omicidio premeditato per Cinturrino. Indagati altri due agenti. Di Davide Milosa x.com
Carmelo Cinturrino, nuove accuse: omicidio premeditato e altri due poliziotti indagati a Milano. L’inchiesta della Procura si allarga e i capi d’imputazione salgono a 43 https://infodifesa.it/cinturrino-linchiesta-si-allarga-omicidio-premeditato-e-altri-due-poliziotti-i - facebook.com facebook