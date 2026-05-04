Colleferro Minacce e auguri di morte pubblicati sui social network Il candidato sindaco Giulio Calamita esprime solidarietà al candidato sindaco Mario Cacciotti

A Colleferro, sui social network sono stati pubblicati messaggi contenenti minacce e auguri di morte rivolti a due candidati alle prossime elezioni comunali. Il candidato sindaco del centrodestra e il suo avversario del centrosinistra hanno espresso solidarietà reciproca, condannando i messaggi offensivi. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno verificando i contenuti diffusi online.