Colleferro Minacce e auguri di morte pubblicati sui social network Il candidato sindaco Giulio Calamita esprime solidarietà al candidato sindaco Mario Cacciotti
A Colleferro, sui social network sono stati pubblicati messaggi contenenti minacce e auguri di morte rivolti a due candidati alle prossime elezioni comunali. Il candidato sindaco del centrodestra e il suo avversario del centrosinistra hanno espresso solidarietà reciproca, condannando i messaggi offensivi. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno verificando i contenuti diffusi online.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma del Vicesindaco in carica e del candidato sindaco del centrosinistra, Giulio L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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