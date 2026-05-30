Ti metto dentro ai muri | minacce al sindaco di Quarto dopo l’abbattimento dei silos confiscati alla camorra
Dopo la demolizione di un ex impianto confiscato a un clan camorrista, il sindaco di Quarto ha ricevuto minacce e insulti. Tra le frasi rivoltegli, si è sentito dire “Ti metto dentro ai muri”. Le minacce sono state rivolte in seguito all’abbattimento dei silos, che erano stati sequestrati in precedenza. Nessuna altra azione o dichiarazione è stata comunicata in relazione a questi fatti.
Insulti e intimidazioni contro il sindaco di Quarto Antonio Sabino dopo la demolizione di un ex impianto legato al clan Nuvoletta-Polverino. Il prefetto rafforza la vigilanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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