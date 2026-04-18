Libri laboratori e grandi autori | in città si celebra la lettura

La città si anima con l’iniziativa ‘Il gioco più bello’, una festa dedicata ai libri, ai laboratori e agli autori di rilievo. L’evento, promosso dall’Associazione culturale Barbablù insieme al Comune e alla Biblioteca Malatestiana, ha preso il via ufficialmente e propone diverse attività per coinvolgere il pubblico. Durante la manifestazione vengono organizzati incontri con autori, sessioni di lettura e laboratori dedicati a diverse fasce di età.

È entrata ufficialmente nel vivo ‘Il gioco più bello’, la festa dedicata ai libri e alla comunità promossa dall’Associazione culturale Barbablù in collaborazione con il Comune e la Malatestiana. Il progetto, sostenuto dal Centro per il libro e la lettura, si inserisce nel più ampio programma.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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