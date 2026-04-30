A Messina si svolgeranno otto incontri dedicati alla lettura, con autori e scambio di libri, dal 6 al 29 maggio presso la Galleria Lucio Barbera. La rassegna prevede appuntamenti incentrati sulla presentazione di nuovi testi e attività di confronto tra i partecipanti. La partecipazione è aperta al pubblico e l’evento si inserisce nel calendario culturale della città. La manifestazione mira a promuovere la lettura tra i cittadini di tutte le età.

? Cosa sapere Messina organizza otto incontri letterari presso la Galleria Lucio Barbera dal 6 al 29 maggio.. L'iniziativa include lo scambio libri presso la Biblioteca Giovanni Pascoli con ingresso gratuito.. Dal 6 al 29 maggio 2026, la Città Metropolitana di Messina organizza la sedicesima edizione del Maggio dei Libri, portando otto incontri letterari nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Lucio Barbera in Via XXIV Maggio, 48. Il programma, curato dal Palazzo dei Leoni, ruota attorno al concetto che ogni libro sia una creatura viva, puntando sull’emozione della lettura come motore di crescita. Gli appuntamenti sono fissati ogni mattina, tra le 10:00 e le 12:00, trasformando gli spazi della Galleria in un luogo di confronto diretto tra il pubblico e chi scrive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina celebra la lettura: 8 incontri tra autori e scambio libri

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