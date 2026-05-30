The 50 Eva Giusti tira i capelli di Aurora Baruto durante il ruba coda | Uno schifo

Eva Giusti tira i capelli di Aurora Baruto durante il ruba coda a The 50 e viene squalificata dalla prova. Ma nel meccanismo dell'eliminazione a catena viene salvata, scatenando le proteste di Nicole: "Uno schifo, non è giusto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SANREMO 2026: IL FUORIONDA CLAMOROSO DI LAURA PAUSINI SU SAL DA VINCI. LUI SI DR*GA. È CAOS

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