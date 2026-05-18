La figlia di Bonolis e Sonia Bruganelli in ospedale lei attacca Marco Salvati | Sei uno schifo di persona

La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si trova in ospedale, e la nota opinionista ha pubblicato alcuni scatti sui social per aggiornare i follower. Successivamente, ha rivolto un commento molto diretto a Marco Salvati, che si era interessato alle condizioni di salute della ragazza. La discussione ha attirato l’attenzione sui social network, dove sono state condivise opinioni e reazioni da parte degli utenti. La vicenda si è sviluppata in un clima di tensione tra le parti coinvolte.

La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è ricoverata in ospedale. La nota opinionista ha condiviso alcuni suoi scatti sui social e si è poi scagliata contro Marco Salvati, che si è interessato alla salute della ragazza. "Il coraggio di chi è abituato a cambiare pelle secondo necessità", ha scritto. I rapporti lavorativi si sono interrotti da tempo tra loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La figlia di Bonolis e Bruganelli è ancora in ospedale: ma che succede Preoccupa la lunga degenza

Sullo stesso argomento

Sonia Bruganelli furiosa con Marco Salvati: “Usi mia figlia, schifo di persona”Con alcune stories Sonia Bruganelli spiazza e si mostra dura nei confronti di Marco Salvati che l'ha ricontattata dopo tempo come se nulla fosse Oggi...

Sonia Bruganelli attacca Marco Salvati dopo l’operazione della figlia SilviaSonia Bruganelli ha rivelato che sua figlia Silvia è stata operata, esprimendo profonda stima per l’ex marito Paolo Bonolis.

Il dolore di Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli: la figlia Silvia in ospedale x.com

La figlia di Bonolis e Sonia Bruganelli in ospedale, lei attacca Marco Salvati: Sei uno schifo di personaLa figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è ricoverata in ospedale. La nota opinionista ha condiviso alcuni suoi scatti sui social e si è poi scagliata contro Marco Salvati, che si è interessato ... fanpage.it

La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sta male. Le parole dall'ospedale: Sono giorni difficiliLa produttrice televisiva ha condiviso nuove storie dal nosocomio, e per la prima volta ha parlato di quello che la sua famiglia sta affrontando ... today.it