Un’auto appartenente a un consigliere è stata data alle fiamme durante la notte. La vettura è stata trovata completamente bruciata in una zona isolata. Secondo le indagini, l’attacco potrebbe essere collegato a un tamponamento violento organizzato per bloccare il consigliere. Non risultano ancora identificate le persone coinvolte nel presidio dei seggi elettorali denunciato nelle scorse settimane. La polizia sta lavorando per chiarire i motivi e i responsabili di questo episodio.

? Punti chiave Come hanno orchestrato il violento tamponamento per bloccare il consigliere?. Chi sono i responsabili del presidio dei seggi elettorali denunciato?. Perché le autorità hanno ignorato gli allarmi sulla gestione del voto?. Quali legami collegano il clan locale alla gestione del potere comunale?.? In Breve Agguato violento con armi da fuoco contro Di Matteo e l'imprenditore Giuseppe Marciano.. Denunce del consigliere riguardano il boss Salvatore De Santis e i seggi elettorali.. Sindaco Gennaro Caserta e consigliera Ellen De Martino coinvolti nelle dinamiche politiche locali.. Indagini della DDA sulla gestione dei voti e il controllo del clan De Martino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teverola, auto del consigliere bruciata: mano della camorra

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