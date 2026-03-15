Nella notte del 10 marzo, un’auto di proprietà di una giornalista e imprenditrice pescarese è stata data alle fiamme, pochi giorni dopo essere stata acquistata. L’incidente si è verificato poco dopo una sua denuncia, generando attenzione sulla relazione tra i due eventi. Nessuna altra informazione sui responsabili o sulle modalità dell’incendio è stata resa nota.

La notte del 10 marzo ha bruciare l’automobile di Silvia Di Silvio, una giornalista e imprenditrice pescarese che aveva appena quaranta giorni dalla sua acquisizione. L’episodio si inserisce in un contesto di violenza domestica pregressa, dove una denuncia per maltrattamenti depositata a dicembre non ha prodotto azioni immediate da parte delle autorità. La donna, pur senza prove certe sull’autore dell’incendio, collega il fatto alla fine di una relazione ventunennale caratterizzata da stalking e minacce. L’auto, ridotta a una torcia nel vialetto di casa, rappresenta oggi solo uno dei simboli di una crisi più ampia riguardante la protezione delle vittime di violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto bruciata dopo denuncia: il fallimento della protezione

Articoli correlati

Polistena: Conia denuncia il fallimento della sanitàIl consigliere metropolitano Michele Conia ha annunciato la sua partecipazione alla mobilitazione civile prevista per il prossimo sabato a Polistena,...

Minaccia tutto il condominio a Milano, dalla mannaia all'auto bruciata: "Sempre armato, libero dopo il TSO"Nel quartiere Barona di Milano, gli abitanti di un condominio vivono nella paura a causa del comportamento violento di un uomo, italiano, di circa 40...

Tutti gli aggiornamenti su Auto bruciata

Temi più discussi: Silvia Di Silvio, la giornalista e l’auto bruciata: Ho denunciato, non è successo nulla; Auto bruciata a una giornalista: Questo succede quando dici a un uomo che è finita. La denuncia sui social; Vuole denunciare il marito ma viene ignorata. Lui 4 giorni dopo la accoltella e la brucia viva; Minaccia tutto il condominio a Milano, dalla mannaia all'auto bruciata: Sempre armato, libero dopo il TSO.

Auto bruciata alla giornalista Silvia Di Silvio: Questo succede quando dici a un uomo che è finitaUn’auto distrutta dalle fiamme e un messaggio pubblico che denuncia una situazione di violenza e persecuzione. È quanto accaduto a Silvia Di Silvio, ... thesocialpost.it

Auto bruciata a una giornalista: «Questo succede quando dici a un uomo che è finita». La denuncia sui socialUna giornalista di Pescara, Silvia Di Silvio, ha visto la sua auto completamente distrutta dalle fiamme: un atto intimidatorio che ha denunciato ... msn.com

#Pescara. Bruciata auto di #giornalista. L'Ordine chiede protezione immediata. Lei: 'Non voglio avere paura' - VIDEO #abruzzo #cronaca x.com

Auto bruciata alla "Casa Don Puglisi" di Modica: il Vescovo condanna il "vile gesto" facebook