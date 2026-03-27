Un'auto è andata a fuoco vicino alla farmacia di Viale Fiume Po a Castel Volturno. Si tratta di una vettura Audi di proprietà della moglie di un consigliere comunale di Casapesenna. L'incendio si è verificato a pochi metri dal luogo indicato, senza altre vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Il rogo nei pressi della farmacia in viale Fiume Po a Castel Volturno della consorte dell'esponente politico Domenico Fontana Auto in fiamme a due passi dalla farmacia di Viale Fiume Po a Castel Volturno. Si tratta della vettura, un'Audi, di proprietà della moglie del consigliere comunale di Casapesenna Domenico Fontana. La macchina era parcheggiata nei pressi della farmacia quando è stata avvolta dalle fiamme. In pochi secondi la vettura è stata divorata dal rogo. Immediata l'allerta ai soccorsi. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone che ha sedato l'incendio e messo in sicurezza il veicolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Auto della moglie del consigliere comunale in fiamme: è giallo

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