Testa libertà e duttilità | così Luis Enrique ha trasformato il Psg

Il tecnico del Psg ha modificato il suo approccio, abbandonando il controllo totale e puntando sulla versatilità dei giocatori. Ha richiesto ai calciatori di adattarsi a più ruoli e di impegnarsi maggiormente, con l’obiettivo di conquistare un secondo titolo consecutivo in Champions League. La strategia si concentra su una maggiore libertà in campo e su una maggiore duttilità, consentendo alla squadra di adattarsi meglio alle diverse situazioni di gioco.

Non solo re, ma pure profeta. Luis Enrique in fondo aveva avvertito tutti, pubblicamente, che il suo Psg quest'anno puntava al bis. Non tanto in campionato, ma soprattutto in Champions League. Insomma, il tecnico spagnolo non si è mai nascosto. Anzi, nel corso della stagione, ha reiterato l'obiettivo di alzare di nuovo la coppa, dopo aver scritto la storia negandola un anno fa all'Inter. Ma il club dell'emiro vuole consolidare il proprio peso nella storia del calcio europeo, ripetendosi contro l'Arsenal, e come solo il Real Madrid di Zidane c'è riuscito negli ultimi anni. Anche per questo, a Parigi, è già pronto il rinnovo per Lucho che, prolungando fino al 2030, diventerebbe il più pagato dello spogliatoio, confermando la sua leadership a livello finanziario, tra le varie stelle parigine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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