Luis Enrique ha invitato tutto il PSG a cena in un ristorante costosissimo poi non si è presentato

Luis Enrique aveva organizzato una cena in un ristorante di alto livello per tutto il PSG, con l’intenzione di celebrare la qualificazione in finale e il suo compleanno. Tuttavia, il tecnico non si è presentato all’appuntamento. La serata era stata pensata come un momento di convivialità tra i calciatori, ma la sua assenza ha creato sorpresa tra i presenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media sportivi.

Il tecnico ha voluto riunire i calciatori per festeggiare la qualificazione in finale e il suo compleanno. ma in sua assenza. Non è stata una sgradita sorpresa, dietro il suo gesto c'era una ragione precisa.🔗 Leggi su Fanpage.it

BOMBAZO: LUIS ENRIQUE SE VA DEL PSG TRAS EL INESPERADO Y SORPRENDENTE REGRESO DE KYLIAN MBAPPE

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