Da quando l'ex allenatore ha preso le redini, il Paris Saint-Germain ha mostrato un cambiamento evidente nel modo di giocare e nelle prestazioni. Le modifiche tattiche e il nuovo approccio hanno portato la squadra a migliorare i risultati nelle competizioni ufficiali. La trasformazione è stata evidente sia nelle partite di campionato sia in quelle europee, con una sostanziale evoluzione del rendimento complessivo.

Tre anni, tre semifinali. E in mezzo pure il primo titolo vinto. Non si parla di Real Madrid, Manchester City o Bayern Monaco, tanto per citare i soliti habitué di Champions League. Ma di Psg, la squadra che un tempo si presentava imbottita di star al via e poi chiudeva la stagione europea ai primi caldi di primavera. Ma qualcosa è cambiato a Parigi. Le stelle magari non mancano, ma lo status se lo devono ormai guadagnare in campo. E a concedere il rango nobile è comunque re Lucho, Luis Enrique, vero guru di un calcio dove tutti fanno tutto. Un sogno rivendicato, quello del tecnico spagnolo e che in parte sta già realizzando. Da quando se n'è andato anche Mbappé, dopo Messi e Neymar, il Psg gioca senza una vera punta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Così Luis Enrique ha trasformato il Psg in una corazzata

LUIS ENRIQUE vuelve a liarla en RUEDA DE PRENSA con un PERIODISTA ESPAÑOL

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