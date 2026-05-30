Tesoro incassa 25 miliardi | sale il costo del debito nelle aste Btp

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tesoro ha incassato 25 miliardi di euro nelle ultime aste, segnando un aumento rispetto alle precedenti. Nel frattempo, i rendimenti dei titoli di Stato sono cresciuti, facendo salire il costo del debito. I rendimenti dei Btp a 10 anni sono aumentati, mentre il rapporto di copertura dei Bot a 6 mesi è sceso a 1,2. Questi dati influenzeranno la spesa pubblica nei prossimi anni, in base alle prossime decisioni sui tassi.

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? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi rendimenti la spesa pubblica dei prossimi anni?. Perché il rapporto di copertura dei Bot a 6 mesi è sceso?. Chi dovrà sostenere l'aumento dei costi sui titoli a lungo termine?. Quali rischi comporta per il bilancio lo spostamento verso tassi superiori?.? In Breve Rendimento Btp 10 anni al 3,77% e Btp 20 anni al 3,75% il 28 maggio.. Bot 6 mesi con copertura a 1,47 e rendimento al 2,411% il 28 maggio.. Btp€i 20 anni con rendimento 2,25% e copertura 1,81 per 1,15 miliardi euro.. CctEu 10 anni legati all'Euribor con rendimenti tra 3,17% e 3,25%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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