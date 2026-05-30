Le aste di Bot, Btp e CctEu di fine maggio si sono concluse con una raccolta complessiva superiore ai 25 miliardi di euro. I titoli sono stati offerti sul mercato tra il 26 e il 28 maggio, senza dettagli sui rendimenti specifici. La somma totale indica un’ampia partecipazione degli investitori nelle emissioni di quel periodo. Non sono stati comunicati dati aggiuntivi riguardo alle modalità di collocamento o ai tassi di interesse applicati.

Si sono concluse le aste dei Btp, dei Bot e dei CctEu di fine maggio, con una raccolta totale per il Tesoro superiore ai 25 miliardi di euro. I rendimenti sono rimasti in linea con la media delle ultime emissioni, a circa il 2,5% per i prodotti finanziari a più breve scadenza e superiori al 3,7% per quanto riguarda quelli a medio e lungo termine. La domanda è stata sostenuta in quasi tutti i casi, con un solo prodotto che è calato al di sotto della soglia di 1,5 di rapporto di copertura. I risultati dell’asta dei Btp Short e dei Btp€i del 26 maggio. Le prime aste che si sono tenute a fine maggio sono quelle del 26 maggio, dove sono stati offerti Btp Short Term, e due diversi Btp€i, uno a 5 e uno a 20 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aste Bot e Btp 26-28 maggio, oltre 25 miliardi di euro raccolti: i rendimenti

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