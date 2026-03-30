Lunedì 30 marzo lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha registrato una lieve diminuzione rispetto alla chiusura di venerdì 27 marzo, attestandosi a 96 punti base. Nel corso della giornata sono stati raccolti oltre 21 miliardi di euro attraverso le aste di fine mese, segnando un incremento rispetto alle operazioni precedenti.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha fatto registrare un leggerissimo calo in apatura lunedì 30 marzo rispetto alla chiusura di venerdì 27. I 96 punti fatti segnare in apertura indicano che i mercati obbligazionari non sono stati smossi dalle ipotesi di un’invasione di terra dell’Iran e dalle previsioni che, in questo scenario, il petrolio potrebbe raggiungere i 200 dollari al barile. Nel fine settimana sono stati pubblicati i risultati delle aste di fine marzo dei titoli di Stato, attraverso cui il Tesoro ha raccolto più di 21 miliardi di euro. La domanda è stata alta, molto oltre l’offerta, ma i rendimenti influenzati dallo spread hanno registrato un significativo aumento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 96 punti base, raccolti oltre 21 miliardi nelle aste di fine mese

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