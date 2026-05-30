Nel campionato di Terza Categoria, la squadra di Ponte a Elsa ha ottenuto una vittoria significativa. La stagione, iniziata il 3 ottobre e conclusa il 24 maggio, ha visto disputare 32 partite complessive. La vittoria di cui si parla si inserisce in un percorso di successi che ha caratterizzato questa lunga stagione. La squadra ha concluso il torneo con risultati positivi, confermando una serie di prestazioni che si sono susseguite nel corso di tutta la competizione.

Un campionato di Terza Categoria lunghissimo, durato 32 gare dal 3 ottobre allo scorso 24 maggio: nel mezzo tante soddisfazioni e qualche spavento per il Ponte a Elsa, che ha però saputo fare la voce grossa andando a vincere il girone B di Pisa senza mai scendere sotto la terza piazza per tutta la stagione, segnando ben 91 reti – anche grazie a un super Alessandro Bagnoli, capocannoniere con 34 gol e subendone appena 23. Ma soprattutto, è un successo arrivato al termine di un testa a testa durato tutta l’annata con la Stella Azzurra, compagine di Pontedera che ha concluso al secondo posto con un solo punto di ritardo. Luca Bagnoli, allenatore del Ponte a Elsa, racconta l’entusiasmo che ha pervaso il gruppo sin dal primo allenamento: "È quasi un peccato che sia finito l’anno, per noi era un divertimento andare ad allenarsi e giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza Categoria. Ponte a Elsa, stagione da urlo: "Una vittoria che non nasce a caso»

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