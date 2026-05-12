Calcio Terza categoria Ponte a Elsa vittoria e testa solitaria a 180’ dalla fine

Nel campionato di Terza Categoria, Ponte a Elsa ha conquistato una vittoria importante sul campo del Perignano, grazie a un gol di bomber Bagnoli al 75’ che ha deciso il match. Con questa vittoria, la squadra si è portata in testa alla classifica del girone B, a due giornate dalla conclusione del torneo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un guizzo di bomber Bagnoli al 75’ (33esimo centro stagionale) ha permesso al Ponte a Elsa di espugnare di misura (1-0 il finale) il campo del Perignano e di tornare da solo in vetta al girone B della Terza Categoria di Pisa, a due giornate dalla fine. A Pontedera, infatti, l’ex capolista Stella Azzurra non è andata oltre al 2-2 con La Fornace. I biancorossi sono a 6 punti dalla promozione in Seconda Categoria. Nello stesso raggruppamento questo terzultimo turno a sorriso anche a Giovani Fucecchio 2000 e Gavena Giovani. I primi hanno regolato 3-1 al Talini il La Corte, chiudendo il conto all’89’ con Ndiaye, dopo che gli ospiti avevano accorciato le distanze in seguito al doppio vantaggio iniziale dei fucecchiesi ad opera di Cerri al 29’ e Misho al 57’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. Ponte a Elsa, vittoria e testa solitaria a 180’ dalla fine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calcio Terza categoria. Ponte a Elsa sogna in grande. Giovani Fucecchio, Cerri decisivoSe i gironi fiorentini hanno già terminato la propria stagione, c’è ancora tanto da giocarsi negli altri raggruppamenti di Terza Categoria. Calcio Terza categoria. Il Ponte a Elsa conferma il suo primato. Bene il Marcialla, scivolone del CalasanzioUna rete di Giomarelli ha permesso al Ponte a Elsa di sbancare il campo de La Fornace e di mantenere la vetta del girone B di Terza Categoria pisana... Argomenti più discussi: Scheda squadra Ass. Sport. Ponte di Nona; Scheda squadra Oratorio Merone; Scheda squadra Tufano Calcio; Calcio terza categoria. Ponte a Elsa sogna in grande. Giovani Fucecchio, Cerri decisivo. Calcio Terza categoria. Ponte a Elsa sogna in grande. Giovani Fucecchio, Cerri decisivoSe i gironi fiorentini hanno già terminato la propria stagione, c’è ancora tanto da giocarsi negli altri raggruppamenti di ... msn.com