Terza Categoria Ponte a Elsa un gol che non basta Avane e Serravalle non sbagliano

Nel campionato di Terza Categoria pisana, il Ponte a Elsa ha subito una sconfitta nonostante il gol del capocannoniere del girone B, Alessandro Bagnoli, che ha raggiunto il 22esimo centro stagionale. La squadra avversaria, Treggiaia, ha conquistato i tre punti, mentre anche Avane e Serravalle hanno ottenuto risultati positivi nelle partite disputate.

Il 22esimo gol stagionale del capocannoniere del girone B di Terza Categoria pisana Alessandro Bagnoli non è bastato al Ponte a Elsa per portare via l’intera posta in palio dal campo del Treggiaia. Un 1-1 finale che costa così ai biancorossi empolesi il sorpasso in vetta da parte della Stella Azzurra di Pontedera, che adesso comanda con una lunghezza di vantaggio a nove giornate dalla fine del campionato. Nello stesso raggruppamento torna al successo il Giovani Fucecchio 2000, che stende 4-2 in casa il Monteserra con il gol di Misho e la tripletta di Cerri, che raggiunge così quota 13 centri in classifica marcatori. I bianconeri salgono invece a 27 punti, a meno uno dal Gavena Giovani, che ha pareggiato 3-3 in casa con il Casteldebosco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza Categoria. Ponte a Elsa, un gol che non basta. Avane e Serravalle non sbagliano Articoli correlati Calcio terza categoria. Ponte a Elsa si conferma capolista. Trionfo del Galleno in trasfertaPonte a Elsa e Galleno sono le uniche a sorridere nell’ultimo turno di Terza Categoria. Calcio Terza categoria. Il Ponte a Elsa conferma il suo primato. Bene il Marcialla, scivolone del CalasanzioUna rete di Giomarelli ha permesso al Ponte a Elsa di sbancare il campo de La Fornace e di mantenere la vetta del girone B di Terza Categoria pisana... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Tabellino partita Il Ponte vs Alseno Calcio; Prima, Seconda e Terza Categoria: nello scorso weekend i primi verdetti della stagione; Terza Categoria, Il Ponte-Primogenita (foto Cornelli); Scheda squadra Equipe Garibaldi. Terza Categoria. Ponte a Elsa, un gol che non basta. Avane e Serravalle non sbaglianoIl 22esimo gol stagionale del capocannoniere del girone B di Terza Categoria pisana Alessandro Bagnoli non è bastato al ... sport.quotidiano.net Terza Categoria, nel posticipo il San Vito acciuffa il pari nel maxi recupero. A Badia Pozzeveri finisce 2-2. Nel girone B Stiava a valanga a Veneri, a Massa cinquina dello Sporting Marina con il Terrinca - facebook.com facebook Prima, Seconda e Terza Categoria: nello scorso weekend i primi verdetti della stagione - x.com