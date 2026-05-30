Terrore ai Tamburi | 25enne colpito da colpi d’arma da fuoco in via Verga

Notizia in breve

Un giovane di 25 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco in via Verga, nel quartiere Tamburi. Non sono ancora state chiarite le modalità dell’agguato né l’identità di chi abbia esploso i colpi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto e capire come siano state esplose le armi.