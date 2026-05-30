Terrore ai Tamburi | 25enne colpito da colpi d’arma da fuoco in via Verga
Un giovane di 25 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco in via Verga, nel quartiere Tamburi. Non sono ancora state chiarite le modalità dell’agguato né l’identità di chi abbia esploso i colpi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto e capire come siano state esplose le armi.
? Domande chiave Chi ha sparato contro il giovane in via Verga?. Come sono fuggiti i colpi nel cuore dei Tamburi?. Quali immagini delle telecamere aiuteranno a identificare i responsabili?. Perché l'agguato è avvenuto così vicino alla clinica San Camillo?.? In Breve Vittima residente a Statte soccorsa vicino alla clinica San Camillo. Squadra Mobile e Scientifica analizzano bossoli recuperati in via Verga. Investigatori esaminano videosorveglianza e testimonianze per tracciare i sospetti. Ferito ricoverato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Ferito un venticinquenne in via Verga: sparatoria nel cuore dei Tamburi. Un giovane di 25 anni residente a Statte è stato colpito da colpi d’arma da fuoco intorno alle 14 di questo sabato 30 maggio, in via Verga nel quartiere Tamburi di Taranto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Agguato di Santo Stefano a Triggiano, uomo colpito da 3 colpi d’arma da fuoco al torace: aggressore arrestatoNella serata di Santo Stefano a Triggiano, un uomo è stato colpito da tre colpi d’arma da fuoco al torace.
Sparatoria ai Quartieri Spagnoli: un 48enne colpito da arma da fuoco.Nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un uomo di 48 anni.