Sparatoria ai Quartieri Spagnoli | un 48enne colpito da arma da fuoco

Nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un uomo di 48 anni. La vittima è stata colpita da arma da fuoco e trasportata in ospedale per le cure mediche necessarie. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente.

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"> Sparatoria nei Quartieri Spagnoli di Napoli: Colpito un 48enne. L’incidente. Napoli, 10 maggio 2026 – I Quartieri Spagnoli tornano a fare notizia per un grave episodio di violenza. Nella serata di ieri, intorno alle 20:30, un uomo di 48 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco mentre passeggiava lungo via Mondragone. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, ha ricevuto due colpi alla gamba sinistra da parte di ignoti, scatenando un’immediata risposta delle forze dell’ordine. L’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, avviando un sopralluogo per raccogliere evidenze e informazioni utili.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sparatoria ai Quartieri Spagnoli: un 48enne colpito da arma da fuoco. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli: non sono gravi Notizie correlate Napoli, agguato ai Quartieri Spagnoli: gambizzato 48enneTempo di lettura: < 1 minutoAgguato in serata a Napoli, nei Quartieri Spagnoli: c’è un ferito. Leggi anche: Spari in strada ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito mentre passeggia Argomenti più discussi: Spari in strada a Napoli, due ragazze ferite dai colpi ai Quartieri Spagnoli: indagini sul conflitto a fuoco; Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli mentre passeggiavano: non sono in pericolo di vita; La sparatoria ai Quartieri Spagnoli di un anno fa ha portato a 7 arresti di ragazzini; Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito alle gambe mentre passeggiava in strada.