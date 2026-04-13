Agguato di Santo Stefano a Triggiano uomo colpito da 3 colpi d’arma da fuoco al torace | aggressore arrestato

Nella serata di Santo Stefano a Triggiano, un uomo è stato colpito da tre colpi d’arma da fuoco al torace. L’aggressore, coinvolto nell’episodio, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito, il sospetto avrebbe sparato quattro colpi contro la vittima durante l’aggressione. Le autorità stanno indagando sui motivi e sui dettagli dell’evento.

Eseguito un arresto a Triggiano (Bari) per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da fuoco. L’uomo, indiziato di aver sparato quattro colpi contro la vittima la sera di Santo Stefano, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura. L’episodio sarebbe maturato per futili motivi e con premeditazione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine è partita subito dopo l’episodio avvenuto la sera di Santo Stefano dello scorso...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Agguato di Santo Stefano a Triggiano, uomo colpito da 3 colpi d’arma da fuoco al torace: aggressore arrestato Agguato in piazza (tra la gente): ferito un 44enne da colpi d'arma da fuocoSparatoria, ieri sera, in pieno centro a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Napoli, agguato a colpi di arma da fuoco: un morto e un feritoLa quiete serale di Arzano è stata squarciata dal fragore dei proiettili in quello che appare come un agguato di chiara matrice camorristica.