Terremoto in Sicilia scossa di magnitudo 3.1 a Librizzi | paura in provincia di Messina

Notizia in breve

Oggi alle 12:08 una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 si è verificata a Librizzi, in provincia di Messina. L’epicentro è stato localizzato in zona e la popolazione ha avvertito il movimento. La terra ha tremato per alcuni secondi, creando timore tra i residenti. Non sono stati segnalati danni o feriti finora.