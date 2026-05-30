Terremoto in Sicilia scossa di magnitudo 3.1 a Librizzi | paura in provincia di Messina
Oggi alle 12:08 una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 si è verificata a Librizzi, in provincia di Messina. L’epicentro è stato localizzato in zona e la popolazione ha avvertito il movimento. La terra ha tremato per alcuni secondi, creando timore tra i residenti. Non sono stati segnalati danni o feriti finora.
Scossa di magnitudo oggi alle 12:08 di magnitudo 3.1 con epicentro a Librizzi (Messina): avvertita dalla popolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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